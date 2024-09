Premiers pas du gouvernement Barnier à Matignon puis à l'Elysée

JEFF PACHOUD

Petit-déjeuner des nouveaux ministres à Matignon, premier Conseil des ministres à l'Elysée, et plusieurs passations: le gouvernement Barnier, attelage fragile entre les macronistes et Les Républicains, va faire ses premiers pas lundi, déjà critiqué et menacé de censure.

Michel Barnier a appelé dimanche soir sur France 2 son gouvernement à travailler dans la "plus grande cohésion" et la "plus grande fraternité", alors que son équipe est déjà marquée par des tensions avec les députés du bloc central.