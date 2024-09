En Colombie, sur les terres de coca de la Segunda Marquetalia

Arme de poing au côté, chaines en or qui brillent, regards soupçonneux... l'inconnu n'est pas vraiment le bienvenu à Zavaleta, cœur grouillant du narcotrafic colombien.

Des bataillons de motos empruntent la rue goudronnée principale, cernée de quincailleries, de stocks d'essence, de boutiques de vêtements à bas prix et gargotes où des travailleurs agricoles grignotent sur le pouce.

En ce début d'après-midi, dans une chaleur de four et déjà le vacarme des sonos, cocaleros et guérilleros commencent à investir, bière à la main, les bars à billards comme "El Patron", à l'effigie du défunt pape des narcos Pablo Escobar. Les discothèques à prostituées, avec leur devanture affichant leurs starlettes en bikini, ne vont pas tarder à ouvrir elles aussi.

Dans cette ambiance de western, l'ordre règne pourtant. "Et à Zavaleta, l'ordre, c'est la Segunda Marquetalia", glisse le responsable d'une organisation paysanne.

La police et l'armée sont totalement absentes, retranchées dans leurs bases le long de la route principale de la région, à des dizaines de kilomètres de là.