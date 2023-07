Près de 7 millions de téléspectateurs devant l'interview de Macron sur TF1 et France 2

Près de 7 millions de téléspectateurs ont suivi lundi sur TF1 et France 2 l'interview d'Emmanuel Macron, réalisée en duplex de Nouméa pour leurs JT de 13H, pour une part d'audience (PDA) de 56,9%, ont annoncé mardi les deux chaînes.

Sur France 2, l'interview co-menée par Nathanaël de Rincquesen a été suivie par 2,3 millions de téléspectateurs (18,8% de PDA).

Lors de cet inhabituel entretien accordé en pleines vacances d'été et dix jours après un 14-Juillet sans prise de parole, Emmanuel Macron a défendu le bilan des "cent jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action" qu'il s'était donnés mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites.

Mi-mai, un peu plus de six millions de téléspectateurs avait regardé son interview au journal de 20H de TF1.