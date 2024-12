Procès des viols de Mazan: les avocats de certains accusés plaident l'acquittement, mais comment est-ce possible?

Ces hommes sont jugés pour avoir violé Gisèle Pelicot, et parmi eux figure son ex-époux, Dominique Pelicot, accusé lui aussi de l'avoir violée, mais aussi droguée et livrée à ces hommes.

En France, au procès des viols de Mazan, la cour criminelle délibère depuis hier midi. Les cinq magistrats et le président de la cour se sont retirés peu avant 11 heures hier. Ils débattent sur la culpabilité ou non des 51 accusés.

Ce dernier leur aurait fait croire que sa femme, ex-femme désormais, était consentante, mais qu'elle jouait un rôle et faisait semblant de dormir. Les accusés affirment d'ailleurs ne pas avoir été informés que Gisèle Pelicot était droguée par son mari. Dominique Pelicot, lui, affirme que tous savaient.

Les avocats affirment que leurs clients ne voulaient pas violer Gisèle Pelicot. Il faut savoir que, juridiquement, pour qu'il y ait viol, il faut avoir intention de violer et ces accusés estiment ne jamais avoir eu l'intention. Ils disent avoir été piégés par Dominique Pelicot.

Et ces accusés espèrent ne pas être condamnés. Certains ont plaidé, via leurs avocats, l'acquittement.

Les procureurs, eux, ont bien insisté sur le libre-arbitre de ces hommes.

Que risque chacun d'entre eux au final ?

Dominique Pelicot risque jusqu'à 20 ans de prison pour viols aggravés, ainsi que pour plusieurs délits annexes : "administration, à son insu, d'une substance", "atteinte à la vie privée", "diffusion d'image"...

Les 50 autres accusés risquent entre 10 et 18 ans de prison. À priori, plus ils se sont rendus au domicile des Pelicot, plus ils risquent une peine lourde.

Un seul des accusés ne risque que 4 ans de prison, car il a longuement hésité à se rendre chez les Pelicot, et une fois sur place, après des attouchements et sans réaction de la part de Gisèle Pelicot, il a quitté les lieux. Le verdict, qui s'annonce historique, est attendu jeudi ou vendredi après quatre mois d'un procès tout autant historique.