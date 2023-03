Rouge total pour une femme Hermès puissante et sensuelle

Le rouge a dominé les silhouettes épurées et monochromes pour une femme Hermès "puissante et sensuelle" dans la collection présentée samedi lors de la semaine du prêt-à-porter à Paris.

Premier passage, ensemble en maille composé d'une tunique à col montant et d'un bermuda, bombe d'équitation. Le dernier, une robe à manches drapées. Ces deux looks, les plus importants de chaque collection, sont portés avec des cuissardes stretch à talons, le tout en "rouge total".

La collection ultra-féminine, composée exclusivement de looks en monocouleurs, chaudes et enveloppantes, est inspirée de la réflexion sur les cheveux, ce puissant "attribut de la féminité", leur couleur et la façon dont on joue avec en les arrangeant, a expliqué en coulisses à la presse Nadège Vanhée-Cybulski, directrice artistique des collections femme d'Hermès.

Les robes, la taille marquée, les talons: la femme "s'approprie" ces codes de la féminité classique que la styliste veut rendre "plus intuitifs" en apportant du confort à chaque pièce.

Les robes sont coupées en jersey, les manteaux sont portés avec des pièces en maille. Les talons en clou de forge sont "comme un corps en miniature avec une taille très affinée" mais avec une base importante qui les rend "hyper-confortables", souligne auprès de l'AFP Pierre Hardy, qui dessine les chaussures pour Hermès. Le choix de la couleur unique élance et rend la silhouette "solide", explique Nadège Vanhée-Cybulski.