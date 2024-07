Russe accusé d'avoir voulu déstabiliser les JO à Paris: Moscou pas informé

Le Kremlin a affirmé vendredi ne pas avoir été informé par la France de l'arrestation d'un Russe, soupçonné d'avoir voulu "déstabiliser" les Jeux olympiques de Paris pour le compte de Moscou et qui a été placé en détention provisoire mardi.

"Nous espérons qu'elle sera informée", a-t-il ajouté.

Une information judiciaire pour "intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter les hostilités en France", un crime faisant encourir 30 ans de réclusion criminelle, a été ouverte mardi à l'encontre du ressortissant russe, selon le Parquet français.

Au domicile de cet homme, "né en mai 1984 en Russie", selon le Parquet, ont été découverts des "éléments laissant craindre son intention d'organiser des événements susceptibles d'entraîner une déstabilisation pendant les Jeux olympiques".

Selon le journal Le Monde, le site The Insider et le magazine Der Spiegel, l'homme serait un espion du FSB, le service de sécurité russe. Précédemment, il a participé à une émission de téléréalité en Russie et a travaillé comme cuisinier.