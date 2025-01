Sommes-nous tous capables d'hypnotiser quelqu'un avec un peu d'entraînement? Messmer s'explique sur la pratique

L'hypnose reste un mystère pour beaucoup de gens. Le talentueux Messmer, connu et reconnu, revient sur cette pratique hors du commun.

Un Thomas de Bergeyck moyennement à l'aise de regarder l'hypnotiseur dans les yeux. "C'est vrai qu'en parlant, c'est possible d'hypnotiser quelqu'un, de le faire entrer dans un état second, en posant la voix. Je le fais d'ailleurs dans mon spectacle", explique-t-il. "C'est un numéro flippant, car je le maintiens dans cet état durant tout le spectacle".

Après plusieurs années sur la scène médiatique francophone, Messmer a convaincu plus d'une personne au pouvoir de l'hypnose. Reste-t-il pour autant des suspicieux ? "J'aime les sceptiques qui viennent pour tenter de voir comment ça fonctionne. Les gens étaient plus sceptiques à mes débuts, maintenant, ils veulent participer au show, je dois faire un tri tellement il y a de monde".

Tout le monde est-il pour autant réceptif à l'hypnose ? "Les barrières sont tombées, le taux de réception est beaucoup plus fort qu'auparavant. J'ai inventé un nouveau test : le taux de réceptivité est encore plus fort", admet-il, tout en se gardant de le révéler.

Selon Messmer, tout le monde est capable d'hypnotiser une personne, avec de l'entraînement et de bonnes techniques. "Moi, j'ai bien commencé quand j'avais 7 ans, avec des techniques d'hypnose à l'ancienne, avec un livre écrit en 1895. On peut tous apprendre à hypnotiser, mais peut-on tous être un bon thérapeute? Peut-on tous assurer un long spectacle ? Ça non, il faut de l'expérience".

Messmer sera dans notre pays pour plusieurs shows dans le courant du mois de février.