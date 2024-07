Tir à l'arc: les Français médaillés d'argent par équipes derrière la Corée du Sud

Il s'agit de la quatrième médaille du tir à l'arc français aux Jeux depuis l'apparition de la discipline sous sa forme actuelle au programme olympique en 1972, après l'or de Sébastien Flute en 1992 à Barcelone, l'argent de Jean-Charles Valladont à Rio en 2016 et le bronze de Virginie Arnold, Sophie Dodemont et Bérengère Schuh par équipes à Pékin en 2008.

Depuis 2000, la Corée du Sud a désormais remporté six des sept titres olympiques en jeu par équipes. Seuls les Italiens avaient fait chuté le tir à l'arc sud-coréen masculin à Londres en 2012.

En finale, avec des scores proches de la perfection (57, 59 et 59 sur 60 possible), les Sud-Coréens ont partagé les points de la première manche (1-1), avant de remporter les deux points des manches 2 et 3, assurant la victoire, face à des Français qui les ont poussés dans leur retranchement (57, 58 et 56 points en finale).

En demi-finale, les Français ont assuré un maximum de suspense. Ils ont été menés 2-0 puis 4-2, perdant les premier et troisième sets. Avec un niveau de jeu exceptionnel, ils ont arraché le tir de barrages en remportant les deux points de la quatrième manche (56-55), alors qu'une flèche de la Turquie a été vérifiée à la loupe pour être sûr qu'elle ne comptait que 9 points et non 10.