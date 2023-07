Titres-services à Bruxelles: des mesures pour améliorer les conditions de travail

Le gouvernement bruxellois a approuvé une série de mesures permettant d'améliorer les conditions de travail des aide-ménagères. Au menu, notamment, un allégement des fins de carrières, l'organisation d'une visite préalable obligatoire ou encore l'exclusion des utilisateurs aux comportements abusifs, a annoncé mercredi le ministre bruxellois de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Bernard Clerfayt (DéFI), dans un communiqué.

Selon le ministre Clerfayt, les tâches pénibles et difficiles accomplies par les 27.702 aide-ménagères actives dans les titres-services bruxellois provoquent des maladies musculosquelettiques touchant les articulations, les muscles et les tendons, et pour lesquelles ce personnel n'a pas nécessairement été formé.

Les mesures prises visent à permettre à ces femmes de "développer leurs compétences et surtout de travailler avec elles pour limiter les risques sur leur santé et alléger leur charge de travail à partir de 50 ans ".