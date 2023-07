A un an des JO, friture sur la ligne au sein du sport de haut niveau français

A un an des JO-2024 à Paris, le message semble passer de moins en moins bien entre le patron du haut niveau du sport français Claude Onesta et certains des principaux cadres des fédérations.

"Je n'ai jamais été saisi d'un quelconque souci, je n'ai aucun problème avec les DTN. Si quelques-uns d'entre eux ne sont pas forcément contents, je les invite à venir me voir pour en parler, ma porte est toujours ouverte", a assuré à l'AFP Claude Onesta. "La plupart des DTN me remercient plutôt pour ce que l'on fait pour eux", ajoute-t-il, reléguant cette fronde à quelques-uns.

"Il faut que l'on se rende compte du climat de tension qu'il peut exister entre nous et Claude Onesta et l'ANS (Agence nationale du sport), ça ne va pas du tout. Le courant ne passe plus", confirme l'un des trente-quatre DTN français sous couvert d'anonymat. "La rupture de confiance est totale avec les DTN", assène un autre, là encore, qui préfère rester anonyme.

Les Jeux olympiques à Paris (26 juillet - 11 août 2024) se rapprochent à grand pas, et les objectifs fixés par Emmanuel Macron de terminer dans les cinq premières nations pour ces JO à domicile semblent rendre nerveux nombre d'acteurs du sport français.

- "Rupture de confiance" -

Plusieurs fédérations ont traversé récemment des crises profondes (football, rugby, patinage, gym...), tout comme le comité olympique français (CNOSF) qui, après plus d'un an et demi de psychodrame, a élu à sa tête le président de l'UCI (Union cycliste internationale) et membre du CIO David Lappartient pour tenter d'y mettre fin.