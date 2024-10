Un ours attaque un promeneur en Italie, alors qu'il fait trop chaud pour hiberner

Un homme a été attaqué par un ours alors qu'il cherchait des champignons dans le Trentin (nord de l'Italie). L'employé municipal, âgé de 31 ans, qui se trouvait seul près du village de Rango, a réussi à s'échapper. Il a été blessé au dos et aux bras, selon la police. Après l'attaque, l'ours a fui dans la forêt.

L'attaque a eu lieu à une période de l'année où les ours sont censés hiberner. Avec le dérèglement climatique et des températures trop douces pour la saison, il est cependant de plus en plus fréquent de croiser un ursidé en hiver.

L'année dernière, un ours a attaqué un touriste français dans la même région. L'animal a ensuite été tué. Plus de 100 ours bruns vivent dans la zone et un autre individu "problématique" aurait migré d'Italie vers la Forêt-Noire.