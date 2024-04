Un technicien découvre par hasard un tunnel en cours de formation près d'une prison parisienne

Un tunnel en cours de formation a été fortuitement découvert mardi matin à Paris près de la prison de la Santé, a-t-on appris mercredi de source policière et auprès de la mairie du 14e arrondissement, confirmant une information du site Actu17.

L'agent a constaté "la présence de sacs remplis de gravats ainsi qu'un lit", a-t-on ajouté.

Néanmoins, l'hypothèse d'un projet d'évasion ne semble "pas crédible", selon Guillaume Durand, adjoint en charge des espaces publics, espaces verts et mobilité à la mairie du 14e arrondissement.

"C'est un tunnel de quatre mètres, en cul-de-sac qui est rue de la Santé mais à plus de 500 mètres de la prison, et a priori la police considère que c'est plutôt quelque chose qui aurait pour but de faciliter l'arrivée sur les catacombes, donc l'ouvrage de cataphiles", a-t-il indiqué.