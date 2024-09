Une ex-otage à Gaza témoigne à Paris: "Je suis revenue, mais ce n'est pas vraiment la vie"

La jeune femme, qui a passé 55 jours en captivité à Gaza, faisait partie de la centaine d'otages libérés lors de la seule et unique trêve d'une semaine entre Israël et le Hamas fin novembre 2023.

"Mon coeur et une grande partie de moi sont toujours là, dans ce terrible lieu de captivité à Gaza", a-t-elle raconté devant des dizaines de personnes, dont des habitants du kibboutz Nir Oz, massées derrière une banderole "libérez tous les otages" et brandissant des photos des captifs, dont certains sont morts.

"Je suis revenue, je me lève le matin, je dors la nuit -la plupart du temps, non- je mange, je bois. Mais ce n'est pas vraiment la vie, c'est loin de la vie. Mes amis les plus proches du kibboutz sont toujours là-bas. Vous me manquez à chaque instant de la journée", a poursuivi Mme Goren, dont les propos en hébreu étaient traduits.