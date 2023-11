Abbas se dit prêt à gouverner à Gaza à la fin de la guerre

Le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré vendredi qu'après la fin de la guerre entre le Hamas et Israël, son autorité serait prête à reprendre le contrôle de Gaza dans le cadre d'une solution à deux États, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

"Nous assumerons pleinement nos responsabilités dans le cadre d'une solution politique globale", a déclaré M. Abbas, faisant référence à la formation d'un État palestinien indépendant, qui inclurait la Cisjordanie et Jérusalem-Est ainsi que la bande de Gaza.

Le gouvernement Netanyahu, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, et la plupart de ses membres rejettent toutefois cette solution au conflit israélo-palestinien. Certains ministres israéliens d'extrême droite prônent l'annexion de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.