Affaire Altice: Drahi s'estime "trahi" par quelques individus

Lors de sa première prise de parole depuis le déclenchement de l'affaire, M. Drahi a aussi assuré que ce scandale n'aurait "aucun impact" sur les finances et les prévisions de sa branche Altice International, dont les résultats étaient présentés lundi.

Patrick Drahi, patron du groupe Altice, éclaboussé par un scandale de corruption au Portugal, a déclaré devant des analystes lundi qu'il se sentait "trahi et trompé par un petit groupe d'individus" et annoncé de "vastes enquêtes internationales" internes.

"Si ces allégations sont vraies, je me sens trahi et trompé par un petit groupe d'individus, dont l'un de nos plus anciens collègues", a-t-il dit, dans une allusion à Armando Pereira.

Armando Pereira, 71 ans, bras droit de Patrick Drahi, a été arrêté à Lisbonne le 13 juillet et mis en examen dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment.

"Quelques individus, surtout dans la branche achat, ont soigneusement dissimulé leurs actions, de moi, de leurs collègues et de l'ensemble du groupe", a poursuivi M. Drahi. "Ces personnes ont, si ces allégations sont avérées, profité de leur position aux dépens du groupe, et donc à mes dépens personnels également", a-t-il jugé.