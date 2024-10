"Alerte renforcée" dans les îles de la périphérie en raison des manoeuvres chinoises

"Des chasseurs, des bombardiers" et d'autres avions d'attaque ont été déployés, et "plusieurs destroyers et frégates" ont été envoyés dans le détroit de Taïwan, ainsi qu'au nord, au sud-ouest et à l'est de l'île, a indiqué la télévision publique CCTV.

Le président taïwanais Lai Ching-te, qualifié de "séparatiste" par Pékin, a convoqué lundi une réunion de sécurité de "haut niveau" face aux manoeuvres militaires chinoises, a indiqué un responsable du gouvernement.

Les Etats-Unis ont aussi condamné dimanche les manoeuvres militaires chinoises, qu'ils considèrent comme "injustifiées" et faisant courir le risque d'une escalade.