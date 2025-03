Anne, Nichole, Takuya et Kirill: voici l'équipage censé ramener sur Terre les astronautes coincés dans l'espace

Une mission habitée de la Nasa s'est mise en route vendredi vers la Station spatiale internationale pour permettre le retour des deux astronautes américains coincés dans l'espace depuis neuf mois. L'équipage compte deux femmes américaines et deux hommes (un japonais et l'autre russe).

Pour rappel, les deux astronautes sont coincés sur l'ISS en raison des problèmes détectés sur le système de propulsion de l'appareil. Ces défaillances ont conduit la Nasa à décider à l'été de renvoyer le vaisseau de Boeing à vide et de faire revenir les deux astronautes avec l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk.

Les quatre astronautes sont partis à minuit (heure belge) à bord de la fusée Falcon 9 de l'entreprise d'Elon Musk SpaceX. Leur mission? Ramener sur Terre leurs deux collègues américains coincés dans l'espace depuis neuf mois. Ce nouvel équipage parti vendredi vers la Station spatiale internationale est constitué de deux astronautes de la Nasa Anne McClain et Nichole Ayers, d'un astronaute japonais Takuya Onishi, et d'un cosmonaute russe, Kirill Peskov.

Anne McClain

Takuya Onishi

Nichole Ayers

Kirill Peskov

Les Etats-Unis, la Russie et le Japon collaborent

En dépit de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis et la Russie ont poursuivi ces dernières années leur collaboration dans le domaine spatial, avec l'envoi de cosmonautes russes via SpaceX et d'astronautes américains par les fusées russes Soyouz lors des missions de rotation de l'équipage de l'ISS.

C'est dans ce cadre que s'inscrit cette nouvelle mission. Ses participants seront chargés de réaliser des expériences scientifiques et technologiques dans le laboratoire spatial.

Après une période de passation de quelques jours entre les deux équipages, Butch Wilmore et Suni Williams sont censés revenir sur Terre aux côtés de l'Américain Nick Hague et du Russe Alexandre Gorbounov, de Crew-9.

Mercredi au plus tôt

Ce retour pourrait se tenir au plus tôt mercredi prochain, a précisé la Nasa. Le vaisseau de SpaceX devrait amerrir au large de la Floride, grâce à des parachutes-freins.

Si leur séjour dans l'espace s'est éternisé, Butch Wilmore et Suni Williams n'ont pas encore dépassé le record de l'astronaute américain Frank Rubio.

Ce dernier avait vécu 371 jours à bord de l'ISS en 2023, au lieu de six mois prévus initialement, en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.