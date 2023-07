Après les émeutes, des festivités du 14-Juillet sous très haute surveillance

Quelque 130.000 policiers et gendarmes, des unités d'élite et des blindés sur le pont de jeudi soir à samedi matin: dans la foulée des récentes émeutes, le gouvernement a déployé les grands moyens pour tenter de contenir les traditionnels incidents des festivités du 14-Juillet.

Chaque soir, un "dispositif exceptionnel" de 45.000 policiers et gendarmes sera déployé, a-t-il annoncé.

Pour la première fois un 14-Juillet, les forces spéciales du Raid, du GIGN et de la BRI, ainsi que les hélicoptères et les véhicules blindés de la gendarmerie seront engagés dans les communes les plus sensibles, a ajouté le ministre.

Rien qu'à Paris, le préfet de police Laurent Nuñez a évalué à "pas loin de" 10.000 les effectifs des forces de l'ordre sur le terrain dans la capitale et ses départements limitrophes.