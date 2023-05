Après les exactions de l'EI en Irak, des milliers de Yazidis attendent leurs compensations

Après avoir survécu aux exactions du groupe État islamique (EI), des milliers de Yazidis n'ont toujours pas perçu les indemnisations nécessaires pour reconstruire leurs maisons détruites et retrouver leurs villages dans le nord de l'Irak, a déploré mardi Human Rights Watch (HRW).

Des années après la mise en déroute de l'EI en 2017 en Irak, quelque 200.000 personnes originaires du Sinjar, des Yazidis ou issus d'autres communautés, sont toujours déplacées et ne peuvent pas rentrer dans leur région où la reconstruction piétine.

"Les autorités irakiennes n'ont pas payé les indemnisations financières auxquelles des milliers de Yazidis et d'autres habitants du Sinjar peuvent prétendre pour les destructions et dommages causés à leurs propriétés par l'EI, mais aussi les batailles militaires" engagées par l'armée irakienne et une coalition internationale emmenée par Washington, déplore HRW dans un communiqué.