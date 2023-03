Arrêté au Monténégro, le fondateur de la cryptomonnaie Terra inculpé aux Etats-Unis

Un jury fédéral de New York a retenu pas moins de huit chefs d'inculpation contre l'homme de 31 ans, accusé de divers types de fraude, dont fraude en ligne, en bande organisée, en lien avec le crash de son cryptoactif, entraînant une perte de près de 40 milliards de dollars pour les investisseurs.

Quelques heures après son interpellation au Montenegro, le fondateur Sud-coréen de la cryptomonnaie Terra, Do Kwon, a été inculpé jeudi pour fraude par la justice américaine, selon les documents que l'AFP a pu consulter.

Selon l'acte d'accusation, M. Kwon a "volontairement trompé les investisseurs sur de nombreux aspects de la blockchain Terra, parmi lesquels la technologie utilisée et l'ampleur de son adoption par les utilisateurs".

Il a été arrêté un peu plus tôt dans la journée au Montenegro, en compagnie de son directeur financier, Hon Chang Joon, selon le ministre de l'intérieur du pays des Balkans.

"La police du Montenegro a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, le Sud-Coréen Do Kwon, cofondateur et PDG de Terraform Labs", a annoncé sur Twitter Filip Adzic.