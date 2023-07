Arrivée d'un navire de l'ONU pour l'opération anti-marée noire au Yémen

L'ONU s'apprête à démarrer une opération complexe pour éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge, au large du Yémen, avec l'arrivée dimanche d'un navire permettant le transfert du pétrole actuellement stocké dans un supertanker délabré après des années de guerre.

A l'issue d'intenses tractations diplomatiques et la levée de dizaines de millions de dollars, le navire Nautica, acheté par l'ONU en mars, est parti samedi des côtes de Djibouti, sur l'autre rive de la mer Rouge, et devrait amarrer dimanche près du FSO Safer, un pétrolier vieux de 47 ans et contenant plus d'un million de baril.