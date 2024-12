Asma Al-Assad, la femme de l'ex-président syrien, aurait demandé le divorce: elle souhaiterait quitter Moscou

Selon des médias turcs et arabes, Asma Al-Assad, épouse de Bachar Al-Assad, aurait demandé le divorce et souhaiterait quitter Moscou pour Londres. Une information démentie ce lundi par le Kremlin.

Selon les médias turcs et arabes, Asma Al-Assad, l'épouse de Bachar Al-Assad, aurait demander le divorce après l'exil du couple à Moscou. Elle serait malheureuse en Russie et souhaiterait entamer une nouvelle vie à Londres, bien qu'il reste incertain que les autorités britanniques lui accordent cette possibilité. Elle a la nationalité britannique et est née à Londres en 1975. Elle a déménagé en Syrie en 2000 et a épousé Bachar al-Assad à l'âge de 25 ans.

Après son déménagement forcé, elle aurait saisi un tribunal russe pour demander un permis spécial afin de quitter Moscou. Sa requête serait actuellement en cours d'examen par les autorités russes.