Au Brésil, la fumée d'incendies hors norme fait suffoquer et inquiète

"J'habite à Brasilia depuis 30 ans, c'est la première fois que je vois ce genre de fumée", dit Moacir do Nascimento Santo. Ce chauffeur de 47 ans est préoccupé pour la santé de ses deux enfants en bas âge.

A Brasilia, les bâtiments iconiques aux courbes futuristes signés de l'architecte Oscar Niemeyer sont noyés depuis plusieurs jours par un épais et inquiétant nuage de fumée. La faute aux incendies hors norme qui font suffoquer plusieurs régions du Brésil.

Dans la capitale du Brésil, ville aux nombreux espaces verts fondée en 1960, les quelque 2,8 millions d'habitants étaient habitués à un air pur et un ciel bleu limpide durant la saison sèche, d'avril à septembre. Mais à présent, un grand nombre d'entre eux utilisent des masques de protection pour sortir de chez eux.

La fumée, "cela compromet notre respiration, notre vision, et c'est inquiétant pour les enfants, ils souffrent avec toute cette fumée", dit-il à l'AFP.

"C'est très inquiétant. J'ai déjà des problèmes de rhinite durant la sécheresse, mais là, avec la fumée, c'est encore pire", déplore-t-il.

Les incendies de forêt font rage depuis plusieurs semaines dans le plus grand pays d'Amérique latine, notamment en Amazonie (nord), plus vaste forêt tropicale de la planète, et dans l'immense zone humide du Pantanal (centre-ouest).

EVARISTO SA

De terribles feux de brousse ont également dévasté la semaine dernière des milliers d'hectares de terres agricoles, notamment des plantations de canne à sucre, dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est), le plus peuplé du pays.