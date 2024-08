Au moins 132 morts dans des inondations au Soudan cette année

Le Soudan connaît une saison des pluies intense depuis le mois dernier, avec d'importantes inondations, principalement dans le nord et l'est du pays.

"Le nombre total de décès a atteint 132", a-t-il ajouté, dans un premier bilan des inondations pendant la saison des pluies qui s'étale entre mai et octobre dans la plupart du pays.

Des inondations touchent chaque année le Soudan, mais elles pourraient avoir des conséquences plus graves après plus de 16 mois de guerre entre des généraux rivaux qui ont poussé des millions de personnes déplacées dans les zones inondables.

Quelque 12.400 maisons se sont complètement effondrées et 11.472 autres partiellement à cause des pluies, selon le ministère, qui précise que la plupart des dégâts se situent dans les Etats du Nord et Fleuve Nil.