"Aucun progrès" dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu, indique un responsable du Hamas ce samedi

Le Hamas est prêt à " considérer positivement toute proposition qui garantit fondamentalement et directement un cessez-le-feu permanent, un retrait complet de la bande de Gaza et un véritable accord d'échange de prisonniers ", a-t-il ajouté

"La véritable position du Premier ministre de l'entité sioniste [Netanyahu] et de son gouvernement extrémiste continue d'être caractérisée par l'évasion et le contournement des obligations de l'accord. Ils refusent toujours de reconnaître un cessez-le-feu permanent et n'acceptent pas un retrait complet de la bande de Gaza, ce qui a été explicitement mentionné par le Premier ministre de l'entité sioniste dans une récente interview avec Channel 14", a indiqué Ossama Hamdan. Avant de poursuivre: "Nous observons avec regret la position de l'administration américaine, qui insiste avec beaucoup de malice sur la responsabilité du Hamas dans l'obstruction à la conclusion d'un accord, alors que le Hamas s'est félicité de ce qui a été dit dans le discours de Biden concernant la confirmation d'un cessez-le-feu permanent, d'un retrait complet, de la reconstruction et de l'échange (de prisonniers)".