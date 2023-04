Avant la comparution de Trump, la police de New York "en alerte" pour son arrivée lundi

New York n'a rien perdu de son effervescence légendaire: sa police s'est mise "en alerte" avant la comparution mardi en justice de l'ancien président américain Donald Trump, qui doit se faire signifier son inculpation pénale dans une affaire d'argent versé à une star du X. Il devrait se déplacer la veille depuis la Floride, où il réside, vers New York.

La puissante et pléthorique police municipale NYPD (36.000 policiers et 19.000 civils) a ordonné vendredi à tous ses agents et officiers de se déployer en uniforme sur la voie publique vendredi, et pour une semaine, selon des sources policières citées par la télévision NBC.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole du NYPD a répondu dans un courriel que "les officiers avaient été placés en alerte et que le service demeurait prêt à répondre, si nécessaire, et assurerait à tous la possibilité d'exercer leurs droits de manière pacifique".