Avec le phénomène ChatGPT, les investisseurs se ruent vers l'intelligence artificielle générative

La déferlante provoquée par l'arrivée du programme ChatGPT a mis un coup de projecteur sur l'intelligence artificielle dite générative et encore renforcé l'appétit des investisseurs qui ne veulent pas rater le train.

"D'un seul coup, les investisseurs parlent tous de la façon dont ChatGPT pourrait éliminer des millions d'emplois, transformer des industries et fondamentalement changer la façon dont nous apprenons, nous consommons et nous prenons des décisions", explique Wayne Hu, associé au sein de la société de capital investissement SignalFire.

L'intelligence artificielle (IA) est présente dans nos vies depuis des décennies, mais le lancement en novembre du robot conversationnel de la start-up OpenAI a marqué un tournant dans sa perception par le grand public.

Vedette du moment, l'IA générative dont ChatGPT est un exemple, permet de créer, en s'appuyant sur une importante quantité de données, des contenus originaux. Elle propose une interface à l'utilisateur qui pose des questions ou fait des demandes pour obtenir texte, musique, image ou code.

"De temps à autre, un univers arrive et provoque une explosion de nouvelles entreprises. On a vu ça avec internet, puis avec le mobile. L'IA pourrait être la prochaine plateforme", estime Shernaz Daver, associée gérante au sein de la société de capital-risque Khosla Ventures.

Depuis un an, le temps s'est couvert pour nombre de start-up technologiques, avec la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement de l'économie. "Certaines catégories subissent une contraction de leur valorisation et des sources de financement", observe Shernaz Daver, "mais pas l'IA générative."