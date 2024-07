Bangladesh: suspension du système des quotas dans la fonction publique

Ce système vise à réserver plus de la moitié des postes de fonctionnaires bien rémunérés et très demandés à certaines catégories de la population, ce que les étudiants jugent discriminatoire.

La plus haute juridiction du Bangladesh a temporairement suspendu mercredi les quotas pour les postes les plus prisés de la fonction publique, après des manifestations étudiantes exigeant la fin de ce système jugé "discriminatoire", a affirmé un avocat.

Pour les étudiants, seuls les quotas en faveur des minorités ethniques et des personnes handicapées (soit 6% des postes), devraient être maintenus.

"Cette ordonnance est temporaire. Or nous voulons un décret définitif d'abolition des quotas, à l'exception de ceux réservés aux personnes handicapée et aux minorités", a protesté Parvez Mosharraf, étudiant à l'université de Dacca.

Mercredi, des milliers d'étudiants ont érigé des barricades aux principaux carrefours de Dacca et bloqué les principales autoroutes reliant la capitale à d'autres villes, selon la police.

- "Abolir de le système" -

Dans la ville de Mymensingh, au nord de Dacca, des étudiants ont occupé des voies ferrées pour bloquer la circulation des trains, a affirmé à l'AFP Al Mamun, inspecteur de police.

Hemayetul Islam, chef-adjoint de la police dans la ville de Rajshahi, au nord-ouest de la capitale, a déclaré qu'"au moins 200 étudiants" bloquaient l'autoroute vers Dacca.

"Notre seule demande est que le gouvernement abolisse le système des quotas", a affirmé Rasel Ahmed, étudiant à l'université de Chittagong et leader de ce mouvement de contestation. "Nous ne retournerons pas en classe tant que notre demande n'aura pas été satisfaite", a déclaré M. Ahmed à l'AFP.

Les détracteurs des quotas affirment qu'ils visent à favoriser les enfants des partisans de la Première ministre Sheikh Hasina, à la tête du pays depuis 2009, et dont le père, Sheikh Mujibur Rahman, a été le leader fondateur du Bangladesh.

Mme Hasina, 76 ans, a remporté ses quatrièmes élections générales consécutives en janvier, lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui l'a qualifié de "simulacre".

Mme Hasina a condamné ces manifestations, affirmant que l'affaire avait été réglée par le tribunal.

"Les étudiants perdent leur temps", a déclaré Mme Hasina dimanche, affirmant que le mouvement contre les quotas n'était "pas justifié".

"Les étudiants brillants n'obtiennent plus les emplois auxquels ils aspirent à cause de ce système de quotas", a déploré Halimatuz Sadia, manifestante et étudiante en physique à l'université de Chittagong.

"On travaille dur pour finalement se rendre compte que le nombre de postes disponibles est très limité", a-t-elle ajouté.