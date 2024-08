Bangladesh: un rassemblement pro-Hasina empêché, l'ONU va enquêter sur la répression des manifestations

Sheikh Hasina, 76 ans, s'est enfuie en hélicoptère vers l'Inde le 5 août alors que les rues de Dacca étaient envahies par les manifestants réclamant son départ après quinze ans de pouvoir sans partage, au bout de semaines de manifestations qui ont fait plus de 450 morts, dont 42 policiers, selon un décompte de l'AFP effectué d'après des sources hospitalières et policières.

Une foule armée de barres en bambou et en plastique a empêché jeudi les partisans de l'ex-Première ministre Sheikh Hasina de se rassembler à Dacca, capitale du Bangladesh, où se rendra l'ONU pour enquêter sur la répression des manifestations ayant mené à la chute de la dirigeante.

Une équipe de l'ONU est attendue au Bangladesh "la semaine prochaine pour enquêter sur les atrocités commises pendant la révolution étudiante en juillet et au début de ce mois" et sur les "violations généralisées des droits de l'homme", a déclaré le gouvernement intérimaire dirigé depuis jeudi dernier par l'économiste et prix Nobel de la paix Muhammad Yunus.

M. Yunus s'était entretenu mercredi par téléphone avec le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a précisé le communiqué des nouvelles autorités bangladaises.

En attendant, le pays connaît un 15 août particulier. Il s'agit de l'anniversaire de l'assassinat en 1975 du père de Mme Hasina, le héros de l'indépendance Sheikh Mujibur Rahman, lors d'un coup d'État militaire.