Benjamin Netanyahu prend la parole après les frappes sur le Liban: "Si le Hezbollah n'a pas compris le message, je vous le promets, il le comprendra"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche que son armée avait infligé au Hezbollah libanais "une série de coups qu'il n'aurait jamais imaginés", après une nuit d'intenses échanges de tirs transfrontaliers et une frappe meurtrière sur Beyrouth vendredi.

"Ces derniers jours, nous avons infligé au Hezbollah une série de coups qu'il n'aurait jamais imaginés. Si le Hezbollah n'a pas compris le message, je vous le promets, il le comprendra", a ajouté M. Netanyahu dans un communiqué de son bureau. "Nous sommes déterminés à faire en sorte que les habitants du nord puissent revenir chez eux en toute sécurité. Aucun pays ne peut tolérer qu'on tire sur ses habitants, sur ses villes, et nous, l'État d'Israël, ne le tolérerons pas non plus", a-t-il dit.

Le Hezbollah affirme tirer des roquettes sur Israël en soutien à son allié dans la bande de Gaza, le mouvement islamiste palestinien Hamas, en guerre contre Israël depuis le 7 octobre.