Biden reconnaît l'existence de son septième petit-enfant pour la première fois

"Notre fils Hunter et la mère de Navy (l'enfant en question, ndlr), Lunden, travaillent ensemble à bâtir une relation qui sert au mieux les intérêts de leur fille, afin de préserver sa vie privée du mieux possible à l'avenir", a écrit le démocrate dans un communiqué.

Selon le site spécialisé People, qui cite une source proche du dossier, la résolution le mois dernier d'un litige entre Hunter Biden et Luden Roberts sur la pension alimentaire, a permis une évolution des échanges entre le couple présidentiel et leur petite-fille.

Joe Biden affirme que lui et son épouse Jill "ne souhaitent que le meilleur pour tous (leurs) petits-enfants, y compris Navy".

Début juillet, une cheffe de file des républicains au Congrès, Elise Stefanik, avait qualifié l'attitude de Joe Biden à l'égard de sa petite-fille de "froide, sans-coeur, egoïste et lâche", dans un entretien au Daily Mail.

Les frasques d'Hunter Biden, qui a longtemps bataillé contre des addictions à la drogue et à l'alcool et est actuellement accusé de fraude fiscale, ont régulièrement défrayé la chronique et il est l'une des cibles préférées de l'opposition républicaine.