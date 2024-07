Boeing: les négociations du plaider coupable pourraient durer plus longtemps que prévu

Les négociations entre Boeing et le gouvernement américain sur les conditions du plaider coupable du groupe dans le dossier pénal lié au crash de deux 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts, pourraient s'étendre plus longtemps que prévu initialement.

Selon les documents destinés au tribunal fédéral du Texas (sud), en charge du dossier et que l'AFP a pu consulter, "le gouvernement reste optimiste sur le fait que les parties trouvent un accord au 19 juillet, les parties pourraient néanmoins avoir besoin de quelques jours supplémentaires pour le finaliser".