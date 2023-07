Bombes à sous-munitions : le président allemand appelle à ne pas "bloquer" Washington

"La position allemande contre les armes à sous-munitions est toujours aussi justifiée. Mais on ne peut pas, dans la situation actuelle, bloquer les États-Unis", a-t-il déclaré lors d'une interview à la télévision allemande ZDF.

"Si l'Ukraine n'a plus les moyens de se défendre, ou si ceux qui l'aident à assurer sa défense ne le font plus, alors ce sera la fin de l'Ukraine", a justifié M.Steinmeier, dont les pouvoirs sont essentiellement représentatifs et cérémoniels.

Les États-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire en soutien à l'Ukraine face à la Russie dont des armes à sous-munitions, franchissant un nouveau seuil dans le type d'armement fourni à Kiev. L'annonce de Washington a suscité de fortes critiques d'ONG et l'embarras des pays européens.

Ces armes très controversées peuvent en effet disperser jusqu'à plusieurs centaines de petites charges explosives, et sont accusées de faire beaucoup de victimes civiles collatérales.