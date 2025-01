Cessez-le-feu à Gaza: Romi, Emily et Doron, les trois otages israéliennes que le Hamas promet de libérer

Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase étalée sur six semaines. Deux Franco-Israéliens, Ofer Kalderon, 54 ans, et Ohad Yahalomi, 50 ans, en font partie, selon Paris. En échange, Israël doit relâcher 737 prisonniers palestiniens, l'Egypte faisant état de son côté de "plus de 1.890" d'entre eux devant être libérés durant la première phase.

Romi, une jeune festivalière de 24 ans, blessée par balles

Romi (parfois orthographié Romy) Gonen, a été capturée lors du Festival Nova le 7 octobre 2023. Selon le journal Le Soir, elle avait réussi à téléphoner à sa mère lorsqu'elle tentait de séchapper. Elle était alors blessée "Ils m'ont tiré dessus maman", lui avait-elle dit. Sa soeur, Yarden, a plusieurs fois participé à des conférences pour tenter d'obtenir la libération de Romi.

Emily Damari, 28 ans, était elle aussi blessée

Emily Damari a été enlevée après l'attaque du kibboutz Kfar Azzar. Elle était aussi blessée: un tir de balle à la main et des éclats au niveau des jambes. Le jeune femme est israélo-britannique. Selon sa mère, Mandy, Emily avait été emmenée les yeux bandés à bord de sa propre voiture afin d'être conduite à Gaza.