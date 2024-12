C'est original: dans cette ferme, les chèvres vous débarrassent de votre sapin de Noël

Une organisation à but non-lucratif basée dans le Midwest propose une solution unique et écologique : la donner à des chèvres affamées.

Urban Growers Collective accepte les sapins de Noël en pin, sans décorations, dans sa ferme à Chicago, dans l'Illinois.

Actuellement, la ferme abrite 9 chèvres qui adorent manger l'écorce, les branches et les aiguilles des sapins de Noël. Il faut savoir que ceux-ci constituent une collation nutritive pour les chèvres, car ils sont riches en vitamines A et C, selon Urban Growers Collective.