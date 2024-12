"C'était une secousse intense:" un puissant séisme frappe la Californie

Marc Buller, un avocat vivant à Eureka, une ville portuaire dans le nord de la Californie et proche de l'épicentre, a confié avoir déjà vécu beaucoup de séismes mais que celui-ci était différent. "C'était une secousse intense", a-t-il déclaré. "C'était comme lorsqu'on lance une grande pierre dans l'eau et que les ondulations se propagent, c'est comme si la terre faisait cela."

Une région à risques

La côte ouest des États-Unis se trouve au confluent de plusieurs plaques tectoniques et les tremblements de terre y sont relativement fréquents. La région a été touchée par plusieurs séismes importants, dont celui de 1994 qui a frappé Northridge, dans la région de Los Angeles. Il avait causé des dizaines de morts et des milliers de blessés, ainsi que des milliards de dollars de dégâts aux habitations et aux infrastructures.



Le tremblement de terre de San Francisco de 1906, qui avait également provoqué un tsunami, aurait tué plus de 3.000 personnes, dont certaines avaient péri dans les incendies ayant éclaté après la puissante secousse.