Chute de Bachar-al-Assad: la Belgique suspend les demandes d'asile de réfugiés syriens

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a décidé de suspendre temporairement le traitement des demandes d'asile des Syriens, a-t-il indiqué vr lundi, confirmant une information du quotidien De Standaard.

Concrètement, les candidatures seront mises "en attente" jusqu'à ce que la situation dans le pays soit plus claire. "En attendant, les gens ont toujours le droit d'être hébergés", a poursuivi le porte-parole.

Au cours des dix dernières années, environ 35.000 Syriens ont bénéficié d'une protection de la Belgique. En 2024, ils représentent une nouvelle fois la première nationalité en termes de demandes d'asile (4.725).

La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a déclaré avoir "demandé à (ses) services de suivre de près la situation". "Le statut de réfugié n'est pas nécessairement éternel. Si la situation en Syrie s'améliore durablement, je demanderai au CGRA de réexaminer le statut des Syriens arrivés ici au cours des cinq dernières années. Mais il est encore trop tôt pour cela", a-t-elle dit, en précisant que ses services ne vont "pas révoquer le droit de séjour des personnes qui se sont intégrées ici de manière permanente et qui, par exemple, travaillent ici, parlent bien le français et ont des enfants en âge d'aller à l'école".