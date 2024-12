Certains Syriens de Belgique veulent rester là où ils ont trouvé refuge: "Je veux terminer mes études"

Depuis le début de la guerre en Syrie, 44 000 Syriens ont trouvé protection en Belgique, selon les chiffres officiels. Pour ces familles, la sécurité est un enjeu majeur et la Belgique est devenue leur nouveau foyer. Yazun, un jeune Syrien arrivé il y a 7 ans. Il ne voit aucun sens à retourner en Syrie, même après le départ du dictateur Bachar al-Assad. Il considère que là-bas, rien ne l'attend: "On n'a pas d'école, on n'a pas de Wifi, on n'a pas d'eau, d'électricité, décrit-il. Si je vais maintenant dans ma maison, je ne sais pas si elle va rester debout. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Je veux avoir le CESS (Certificat d'enseignement secondaire supérieur), et après, la nationalité belge."

Même sentiment pour sa soeur, Retaj, qui étudie en Belgique depuis l'âge de 9 ans. Selon cette jeune femme, le futur se dessine également en Belgique : "Ma famille en Turquie, la famille de mon père et de ma mère, tout le monde veut retourner en Syrie maintenant. Mais pas moi, je veux rester [en Belgique] avec mes frères". Leur père partage leur sentiment: "Si je retourne en Syrie, c'est pour passer un séjour, aller voir la famille. Et puis je reviens", explique Youssef.