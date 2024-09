Cisjordanie: trois vigiles israéliens tués dans une attaque au point de passage avec la Jordanie

Le Hamas, en guerre avec Israël dans la bande de Gaza, a salué l'attaque mais n'en a pas revendiqué la responsabilité. Le groupe palestinien a affirmé dans un communiqué que la fusillade illustrait "le rejet par les peuples arabes de l'occupation (israélienne), de ses crimes et de ses ambitions en Palestine et en Jordanie".

L'attaque de dimanche intervient alors qu'Israël a multiplié ces dernières semaines les opérations militaires d'ampleur en Cisjordanie, où les violences ont flambé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre.

Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 662 Palestiniens y ont été tués depuis cette date, tandis qu'au moins 23 Israéliens, parmi lesquels des soldats et des policiers, y ont péri dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires, selon les données officielles israéliennes.

Dans la bande de Gaza où la guerre est entrée samedi dans son 12e mois, la défense civile a annoncé la mort dimanche d'une douzaine de personnes dans des frappes aériennes israéliennes, dont cinq dans le camp de réfugiés de Jabaliya (nord).

Bashar TALEB

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé environ "25 cibles du Hamas" au cours des 24 dernières heures.

- "Fatigués" -

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël limitrophe, qui a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 97 sont toujours retenues à Gaza dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée.

Israël a juré de détruire le mouvement palestinien qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme un mouvement terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Les représailles israéliennes ont fait 40.972 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. D'après l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des enfants.

Et la guerre a plongé le territoire palestinien assiégé dans un désastre humanitaire, l'immense majorité des 2,4 millions d'habitants de Gaza ayant été déplacés.

Bashar TALEB

"Se déplacer d'une zone à l'autre est pénible et il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza", déplore Raeed Hamad, 51 ans, atteint d'un cancer et originaire de la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

A Deir al-Balah (centre), Omm Mohammed Wadi veut des "négociations sérieuses".

"Nous voulons qu'ils arrêtent la guerre. Assez! Nous sommes fatigués. Nos vêtements sont usés, nos enfants sont malades et ils souffrent tous de la gale", lâche-t-elle.

Malgré les multiples tentatives des médiateurs internationaux --Etats-Unis, Qatar et Egypte-- et les pressions pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens, les belligérants restent inflexibles et s'accusent mutuellement de bloquer tout accord.