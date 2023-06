Colombie: la signature d'un possible cessez-le feu avec l'ELN reportée d'un jour

La fin du troisième cycle de négociations qui se tient à La Havane entre le gouvernement colombien et la guérilla d'extrême-gauche de l'Armée de libération nationale (ELN), avec à la clé la signature d'un possible cessez-le-feu de six mois, a été reportée d'un jour, ont annoncé jeudi les deux parties.

"Nous avons demandé une journée supplémentaire au président de la République Gustavo Petro et au premier commandant de l'Armée de libération nationale (ELN) Antonio Garcia, pour la tenue de la cérémonie de clôture du troisième cycle de la plateforme de Dialogue de paix afin de finaliser les derniers détails des textes des Accords de Cuba et ses protocoles respectifs", ont-t-elles indiqué dans un communiqué commun, quelques heures avant le début de la cérémonie initialement programmée.