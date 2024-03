Comment et par qui la sécurité de la veuve de Navalny est-elle assurée ? "Ioulia Navalnaïa reste un véritable mystère"

Depuis la mort de son mari, ses apparitions se raréfient. Lors d'une visite au Conseil européen le mois dernier, personne ne savait l'heure de son arrivée. "On ne savait rien, jusqu'au dernier moment. Puis, on nous a prévenu qu'elle était dans le bâtiment. Elle est passée par une petite porte, c'était fait exprès. C'était pour éviter qu'elle ne soit une cible lors de son passage à Bruxelles", explique le journaliste RTL info, Sébastien Rosenfeld.

Difficile de savoir qui s'occupe de sa sécurité et comment elle est assurée, tant son escorte se fait discrète. "On la voit très peu et ne parle presque pas aux médias, puis, elle repart. On ne sait rien de sa sécurité, il n'y a rien de visible", poursuit notre journaliste.

Propulsée à 47 ans sur le devant de la scène comme nouvelle opposante de Vladimir Poutine, Ioulia Navalnaïa reste un véritable mystère. "Je continuerai pour mon pays avec vous. Je vous appelle à vous tenir près de moi", demande la veuve de Navalny dans une vidéo.