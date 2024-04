Conflit israélo-palestinien: Israël affirme avoir tué un commandant du Hamas lors d'une frappe aérienne

Selon le Hamas, une frappe aérienne sur un bâtiment de Maghazi a tué cinq personnes, dont Hatem Al-Ghamri, le maire de la ville. L'organisation terroriste ne confirme pas qu'il occupait un poste militaire important. Selon Israël, il s'agit bien de la même personne et la différence d'orthographe résulte de la transcription de l'arabe.

L'armée israélienne a par ailleurs affirmé avoir tué lundi un terroriste à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Son identité n'a pas été divulguée mais celui-ci aurait participé à l'attaque sanglante contre Israël le 7 octobre dernier.

Cette attaque a entraîné la mort de 1.170 personnes en Israël, en majorité des civils tués le jour même. Plus de 250 personnes ont par ailleurs été enlevées pendant l'attaque et emmenées à Gaza où 130 sont toujours détenues, parmi lesquelles 34 sont mortes selon l'armée. En représailles, Israël a lancé une offensive de grande envergure contre le territoire palestinien, qui est entrée dimanche dans son 7e mois. Plus de 33.300 personnes sont mortes sur la bande de Gaza, la plupart des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien.