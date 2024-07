Contre la faim "dégradante", Lula exhorte le G20 à agir pour les pauvres

Pablo PORCIUNCULA

Le président brésilien Lula a appelé mercredi le monde à agir contre la faim, "la plus dégradante des privations humaines", à la veille d'une réunion des ministres des Finances du G20 à Rio de Janeiro promise à d'âpres discussions sur la taxation des milliardaires.

"Au XXIe siècle, rien n'est plus absurde et inacceptable que la persistance de la faim et de la pauvreté", a affirmé Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une réunion à Rio pour poser les bases de son "Alliance globale contre la faim et la pauvreté", une priorité de la présidence brésilienne du G20.