Corée du Sud: au moins 22 morts et 14 disparus dans des inondations

Au moins 22 personnes sont mortes et 14 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions de Corée du Sud, a annoncé Séoul samedi, un bilan particulièrement important dans un pays habituellement plutôt préparé aux intempéries de la mousson d'été.

La majorité des victimes - dont 16 morts et neuf personnes disparues - se trouvaient dans la province Gyeongsang du Nord, où de gigantesques glissements de terrain en zone montagneuse ont enseveli des maisons habitées.

Les 22 personnes tuées et les 14 portées disparues ont pour la plupart été englouties lors de glissements de terrain ou ont chuté dans une retenue d'eau inondée, selon le ministère de l'Intérieur.

Plus de 6.400 habitants du comté de Goesan (centre) ont reçu l'ordre d'évacuer tôt samedi, alors que le barrage de Goesan commençait à déborder sous l'effet des pluies diluviennes et à submerger les villages de faible altitude situés à proximité, selon le ministère de l'Intérieur.

Dans les zones les plus touchées, "des maisons ont été balayées dans leur totalité", a déclaré un secouriste à l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

- Tunnel inondé -

Les secours travaillaient par ailleurs d'arrache-pied pour atteindre 19 voitures prises au piège dans un tunnel souterrain de 430 mètres de long à Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord (centre), selon la même source.

Dans cette zone, le corps d'une personne a été retrouvé et neuf passagers d'un bus ont été sauvés après les inondations qui ont frappé la zone avec une rapidité telle que la population n'a pas pu évacuer à temps, selon Yonhap.

Les niveaux d'eau restent élevés et il est encore impossible de savoir précisément combien de personnes ont été piégées dans leurs véhicules.

"Il y avait beaucoup de voitures à l'intérieur du tunnel quand l'eau a commencé à y entrer et le niveau est monté rapidement", a déclaré à l'agence de presse un des neuf rescapés du bus.

"Je ne comprends pas pourquoi le tunnel n'a pas été fermé" par anticipation, a-t-il ajouté.

Des images diffusées par une télévision locale ont montré le courant torrentiel d'une rivière située à proximité anéantissant ses berges et s'infiltrant dans le tunnel, alors que les secours luttaient pour tenter de rejoindre en bateaux les victimes à l'intérieur.

Le nombre des victimes devrait augmenter alors que les autorités sont encore en train d'établir le bilan des dégâts dans tout le pays, selon l'agence de presse.

Les pluies diluviennes ont entraîné l'arrêt de tous les trains réguliers sur l'ensemble du territoire, les trains à grande vitesse KTX restant opérationnels avec des ajustements d'horaires possibles, selon la compagnie nationale des chemins de fer.

Des routes ont été fermées ainsi que des voies de circulation dans des parcs nationaux en raison de la pluie et des inondations.

L'administration chargée des prévisions météorologiques en Corée du Sud, a émis des avis de vigilance alors que de nouvelles pluies doivent survenir jusqu'à mercredi. Les conditions météorologiques posent encore un "grave" danger selon elle.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a fait appel au ministère sud-coréen de la Défense pour aider les secours.

La Corée du Sud est régulièrement frappée par des inondations pendant la mousson d'été mais le nombre de victimes est habituellement relativement bas car elle y est préparée.

Le pays a déjà connu l'an passé des pluies et inondations records qui avaient fait plus de 11 morts. Parmi eux, trois personnes avaient été prises au piège dans un appartement en sous-sol, un type d'habitation devenu célèbre à travers le monde avec le film "Parasite" du coréen Bong Joon-ho, Palme d'or 2019 et Oscar du meilleur film.

Le gouvernement avait alors affirmé que les pluies diluviennes de cette année-là étaient les plus importantes depuis le début des relevés météorologiques 115 ans plus tôt. Le changement climatique était selon lui à l'origine de ces événements extrêmes.