"Crimes de guerre" lors de l'attaque d'une ville au Darfour

"Les FSR et des tribus arabes (alliées aux FSR, NDLR) ont exécuté sommairement au moins 28 personnes de l'ethnie Massalit, et tué et blessé des dizaines de civils le 28 mai dans l'Etat du Darfour-Ouest", rapporte l'ONG de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch dans ce rapport d'enquête publié mardi.

Selon HRW, les FSR et les milices arabes lourdement armées ont ensuite "tué des hommes dans leurs maisons, dans les rues (...) et ont tiré sur des habitants en fuite, tuant et blessant des femmes, et blessant des enfants".

Des civils ont été pourchassés dans des écoles et des mosquées où ils avaient trouvé refuge.

Les assaillants ont pillé la ville à grande échelle et l'ont "presque entièrement incendiée" comme en témoignent des images satellites, rapporte HRW, ce qui a provoqué l'exode de "milliers d'habitants" au Tchad voisin.