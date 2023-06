A Cuba, le tourisme toujours convalescent

Malgré la fin de la pandémie, Cuba peine toujours à retrouver un tourisme florissant, vital pour son économie. A Trinidad, joyau de l'île, la haute saison s'est révélée "irrégulière", témoignent les opérateurs qui espèrent un retour des visiteurs russes et l'ouverture de nouveaux marchés.

Après l'envolée historique de 2018 (4,7 millions de touristes, 3,3 milliards de dollars de revenus), dans le sillage du réchauffement diplomatique avec les Etats-Unis trois ans plus tôt, les coups durs se sont succédé pour le tourisme cubain: recrudescence des sanctions américaines sous Donald Trump (2017-2021), pandémie, puis guerre en Ukraine, sans compter les difficultés économiques internes.

"Si on compare avec la période avant le Covid, nous avons une baisse de 25% en termes d'occupation", confirme Yami Martinez, 48 ans, propriétaire depuis dix ans d'une maison d'hôtes de neuf chambres.

Comme la grande majorité des 76.000 habitants de la cité coloniale, classée au patrimoine de l'humanité depuis 1988, ce père de famille de 33 ans dépend du tourisme pour subsister. Et la haute saison 2023, de décembre à avril, a été "instable", avec des hauts et des bas, explique-t-il.

"C'est très difficile avec les problèmes d'électricité et de transports", constate Mme Martinez, dans une allusion aux coupures fréquentes d'électricité qui touchent le pays et aux pénuries de carburants qui se sont aggravées récemment, et n'épargnent pas toujours les touristes.

Reinaldo Vivas, un restaurateur de 55 ans, a dû se résoudre à diviser par deux la capacité de son restaurant, alors qu'il pouvait servir jusqu'à 250 couverts quotidiens lorsque les paquebots américains, qui ne peuvent plus accoster sur l'île depuis les sanctions de Donald Trump, faisaient escale non loin de Trinidad.

"Avant la pandémie, le tourisme était stable", explique-t-il. Cette année, "la haute saison n'a pas été si haute (...) et nous dépendons davantage du tourisme individuel. Auparavant, le tourisme de groupe était plus important".