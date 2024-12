Djihadistes belges en Syrie: le directeur de l'OCAM interpelle le futur gouvernement pour éviter "de subir les conséquences de notre inaction"

Concernant la dizaine de Belges qui ont combattu dans les rangs du groupe islamiste HTS, qui a pris le pouvoir en Syrie, le patron de l'Ocam indique qu'il n'a "pas trop de craintes". "A priori, ils sont en Syrie depuis longtemps, donc ils se sont installés. On a très peu d'indices d'intentions de retour en Belgique", explique-t-il.

Abordant la question des Belges dans les prisons et camps tenus par les Kurdes, le directeur insiste : "Il faut qu'on se rende compte que ces camps et prisons n'offrent pas de solution à long terme. On ne peut pas s'en désintéresser." Un message clairement envoyé au gouvernement en formation, selon Le Soir.

Pour les treize Belges partis rejoindre un groupe terroriste détenus à ce jour, l'option à privilégier est le jugement sur place. Mais, ajoute Gert Vercauteren, "s'il n'y a toujours pas de perspectives en ce sens, notre Etat de droit et les pays européens en général ne peuvent pas se résoudre à laisser ces gens ad vitam aeternam dans ces prisons". Une démarche qui vise à éviter à la Belgique "de subir les conséquences de notre inaction".

La veille, nous apprenions que huit Belges feraient partie du groupe islamiste syrien Hayat Tahrir al-Cham (HTS), qui a pris le pouvoir à Damas (Syrie) le week-end dernier, d'après le cabinet de la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. Outre ces membres, il y aurait une centaine de ressortissants belges dans la région.