"Pourquoi faisons-nous cela ?": Donald Trump opposé à l'emploi de missiles américains en Russie

Dans un article publié ce jeudi par le magazine Time, Donald Trump se dit "vivement opposé" à l'emploi par l'Ukraine de missiles américains en Russie. Pour le président américain élu, cela ne fait "qu'intensifier cette guerre et l'aggraver."

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, s'est dit "vivement opposé" à l'emploi par l'Ukraine de missiles de longue portée américains en Russie, tout en promettant de ne pas abandonner Kiev, dans un article publié jeudi par le magazine Time.

Nous ne faisons qu'intensifier cette guerre

"Je suis vivement opposé à l'envoi de missiles à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie. Pourquoi faisons-nous cela ? (...) Nous ne faisons qu'intensifier cette guerre et l'aggraver", déclare Donald Trump. Ses propos ont été tenus le 25 novembre, précise Time, avant sa rencontre avec les présidents français et ukrainien, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à l'occasion de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Les missiles ATACMS ont une portée maximale de 300 kilomètres.