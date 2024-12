"Ça lui a gâché la vie": on en sait plus sur les motivations du présumé tireur d'un PDG milliardaire à New-York

On en sait plus sur les potentielles motivations de Luigi Mangione, le tireur présumé d'un géant de l'assurance santé aux États-Unis.

Une blessure au dos de Luigi Mangione, qui a "gâché sa vie", pourrait avoir mené le tireur présumé à tuer le patron d'un géant de l'assurance santé aux États-Unis, a déclaré jeudi la police de New-York.

Il semble qu'il ait eu un accident

Le jeune homme de 26 ans a été inculpé pour le meurtre de Brian Thompson, patron de UnitedHealthcare, abattu froidement la semaine dernière en pleine rue à New York. Les enquêteurs cherchent à déterminer ce qui aurait pu motiver le suspect, un ingénieur, fils d'une famille aisée et diplômé d'une université prestigieuse."Il semble qu'il ait eu un accident qui l'a conduit à se faire opérer du dos en juillet 2023 et cette blessure lui a gâché la vie", a expliqué jeudi à la chaîne NBC New York Joseph Kenny, le chef des enquêteurs de la police de la ville, le NYPD. Sur les réseaux sociaux, "il a publié des radios de vis introduites dans sa colonne vertébrale. Donc la blessure dont il a souffert a gâché, altéré sa vie, et c'est ce qui aurait pu le mener sur ce chemin-là", a estimé le policier du NYPD.