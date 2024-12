Ukraine, OTAN... Ludivine Dedonder dévoile ses ambitions pour l'armée belge en 2025

La ministre de la Défense en affaires courantes, Ludivine Dedonder, s’est rendue en Roumanie, en Pologne et en Lituanie. Ce déplacement a pour but de rencontrer les militaires belges déployés à l’étranger à l’occasion des fêtes de Noël. Pendant ce séjour, elle a tenu une conférence de presse pour discuter des enjeux à venir pour l'armée belge en 2025, ainsi que ceux de l'OTAN et du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Bilan de l’aide à l’Ukraine

Lors de cette conférence, Ludivine Dedonder a fait le point sur l'aide apportée à l'Ukraine. Plus de 3.300 militaires ukrainiens ont été formés dans des casernes situées sur le flanc Est de l'Europe, mais aussi dans divers pays européens, dont la Pologne, l'Allemagne, la Lituanie, la France et le Danemark. En 2023, des soldats ukrainiens sont également venus en Belgique, notamment à Zeebruges, pour recevoir une formation en déminage maritime.